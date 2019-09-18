Atiba’ya dönüş vakti geldi
KARTAL’IN Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson’un yaşı ilerliyor ama o oynadığı futbolla vazgeçilmezler arasında olduğunu gösteriyor.
STAR
KARTAL’IN Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson’un yaşı ilerliyor ama o oynadığı futbolla vazgeçilmezler arasında olduğunu gösteriyor. 36 yaşındaki Kanadalı yıldız, Şenol Güneşten sonra teknik direktör Abdullah Avcı’nın da vazgeçemeyeceği oyuncuların başında geleceğini uzun süren sakatlık dönemi sonrası Gazişehir Gaziantep maçında oynadığı kısa süre içinde ispatladı. Oyuna sonradan giren ve 24 dakika sahada kalan Atiba, takımının ikinci golüne imza atmayı başardı. Yüzde 92’lik pas yüzdesiyle oynayan 3 kez de rakip atağı kesen Atiba’yı teknik patron Avcı’nın UEFA Avrupa Ligi’ndeki Bratislava maçında ilk 11’de oynatması bekleniyor.
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