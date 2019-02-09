Atiba’ya teknik adamlık teklifi

Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro planlaması yapılmaya başlanırken, Atiba Hutchinson’a özel bir teklif yapılacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin 36 yaşındaki Kanadalı futbolcuya, “Bu sezon futbolu bırak ve gelecek sezon da teknik heyette yer al” diyeceği öğrenildi. Atiba’nın kararı bekleniyor