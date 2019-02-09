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Atiba’ya teknik adamlık teklifi

Atiba Hutchinson’a 'Bu sezon futbolu bırak ve gelecek sezon da teknik heyette yer al” deneceği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro planlaması yapılmaya başlanırken, Atiba Hutchinson’a özel bir teklif yapılacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin 36 yaşındaki Kanadalı futbolcuya, “Bu sezon futbolu bırak ve gelecek sezon da teknik heyette yer al” diyeceği öğrenildi. Atiba’nın kararı bekleniyor

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