Atiba’ya teknik adamlık teklifi
Atiba Hutchinson’a 'Bu sezon futbolu bırak ve gelecek sezon da teknik heyette yer al” deneceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro planlaması yapılmaya başlanırken, Atiba Hutchinson’a özel bir teklif yapılacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin 36 yaşındaki Kanadalı futbolcuya, “Bu sezon futbolu bırak ve gelecek sezon da teknik heyette yer al” diyeceği öğrenildi. Atiba’nın kararı bekleniyor
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