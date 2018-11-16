Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı

TRT Spor'a konuşan Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy, Aykut Kocaman ile prensipte anlaştıklarını ve resmi açıklamayı bu akşam ya da yarın yapacaklarını söyledi.

AYKUT KOCAMAN, KONYASPOR'DA TARİH YAZDI

Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı ekibi ilk olarak 2005-2006 sezonunda çalıştırdı. Ardından 2014-2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman ile birlikte o yıl yeşil-beyazlı takım 8'inci sırada sezonu tamamladı. 2015-2016 sezonunda ise ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti.

Kocaman, 2016-2017 sezonunda ise Konyaspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı. Sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşan Kocaman, taraftarın omuzlarında uğurlandı.