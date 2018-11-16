Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman'a 5 yıllık kontrat teklif edecek
Rıza Çalımbay’la yollarını ayıran Atiker Konyaspor, gündemindeki tek isim Aykut Kocaman’la masaya oturuyor. Tecrübeli hoca, pazartesi günü şehre geliyor. Yapılacak görüşmede tarafların anlaşmasına kesin gözle bakılıyor.
Süper Lig’de 12. hafta sonunda 17. puanla 9. sırada olan ve son Ankaragücü maçını kazanan Atiker Konyaspor’da sürpriz bir kararla Rıza Çalımbay’ın görevine son verilmişti. Bu gelişme üzerine Yeşil-Beyazlılar’da gündeme tek bir isim geldi. O da; kulübe tarihi başarılar yaşatan Aykut Kocaman. Başkan Hilmi Kulluk ve İkinci Başkan Selçuk Aksoy’un temasa geçtiği deneyimli teknik adamın pazartesi günü görüşme yapmak üzere Konya’ya geleceği ifade edildi. Kocaman’ın da yeniden Konyaspor’da çalışmaya sıcak baktığı ifade edilirken taraftar da omuzlarda uğurladığı başarılı hocanın imza atmasını iple çekiyor.
5 senelik sözleşme
Atiker Konyaspor Yönetimi, Aykut Kocaman’la uzun vadeli bir plan hazırlığı içerisinde. Edibilen bilgiye göre yönetim, Kocaman’a 5 yıllık sözleşme önerecek. Altyapıyı da içeren büyük bir projeyi harekete geçirecek.
(Fanatik)
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