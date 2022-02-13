İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2022 Pazar / 12 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atila Gerin: Bu mücadelenin içinde olacağız, oynanmamış 14 maç var
Spor

Atila Gerin: Bu mücadelenin içinde olacağız, oynanmamış 14 maç var

DG Sivasspor deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor'da Yardımcı Antrenör Atila Gerin maçın ardından konuştu. Gerin, “Bu mücadelenin içinde olacağız. Bunu fırsat maçı olarak düşünmüştük. Oynanmamış 14 maç var” dedi.

IHA13 Şubat 2022 Pazar 17:31 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 17:31
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor'da Yardımcı Antrenör Atila Gerin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Gerin, "Üç puanı alamadığımız için üzgünüz. Üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Özelikle oyunun ilk yarısında girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız gol, önde girdiğimiz bir maçı maalesef kazanamadık, üzgünüz. Hafta içinde pozitif bir enerji ile başlamıştık. Adem hoca takımı çok iyi tanıyan bir hocamız. Bu mücadelenin içinde olacağız. Bunu fırsat maçı olarak düşünmüştük. Arkadaşlarım iyi mücadele etti, onları tebrik ediyorum. Bundan sonraki mücadelenin içinde sonuna kadar oyacağız. Oynanmamış 14 maç var" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.