Atila Gerin: Bu mücadelenin içinde olacağız, oynanmamış 14 maç var

IHA 13 Şubat 2022 Pazar 17:31 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 17:31

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor'da Yardımcı Antrenör Atila Gerin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Gerin, "Üç puanı alamadığımız için üzgünüz. Üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Özelikle oyunun ilk yarısında girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız gol, önde girdiğimiz bir maçı maalesef kazanamadık, üzgünüz. Hafta içinde pozitif bir enerji ile başlamıştık. Adem hoca takımı çok iyi tanıyan bir hocamız. Bu mücadelenin içinde olacağız. Bunu fırsat maçı olarak düşünmüştük. Arkadaşlarım iyi mücadele etti, onları tebrik ediyorum. Bundan sonraki mücadelenin içinde sonuna kadar oyacağız. Oynanmamış 14 maç var" diye konuştu.