İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atılay Canel: Acemice bir şekilde mağlup olduk
Spor

Atılay Canel: Acemice bir şekilde mağlup olduk

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, sahaya puan ayada puanlar almak için çıkmalarına rağmen, acemice mağlup olduklarını dile getirdi.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 16:11 - Güncelleme:
Atılay Canel: Acemice bir şekilde mağlup olduk
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, acemice yedikleri gollerle mağlup olduklarını söyledi.

Canel, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalya'ya puan ya da puanlar için geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelirken farklı duygular içindeydik. Buradan en az puan ya da puanlar almayı düşünüyorduk. İlk 10 dakika içinde çok acemice goller yedik. İkinci yediğimiz gol bana göre Süper Lig'de belki tarihe geçecek gol. İlk yarı 2-1'i de bulduk. Kapanacaklarını biliyorduk, ona göre tedbirlerimizi aldık. Attığımız gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, bana göre kesin goldü. Yorumcu arkadaşlar bunun değerlendirmesini yaparlar. Neticede acemice bir şekilde mağlup olduk."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.