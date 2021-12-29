Atılay Canel: Bizim için iyi bir test maçı oldu

AA 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:25 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:25

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "Oyuna istekli başladık. Golü bulunca daha da iyi oynadık. Bizim için iyi bir test maçı oldu. Oynamayan arkadaşları gördük. Devre arasını iyi bir şekilde değerlendirip ligde üst basamaklara tırmanmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kupaya 5. turda veda eden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ise genç oyunculara forma şansı verdiklerini belirterek, "Kupada 3. maçımız. Genç oyunculara forma şansı verdik. Bu maçta da öyle oldu. Kötü oynadık. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Elendik. Yolumuza ligde devam edeceğiz." diye konuştu.