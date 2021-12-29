İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2021 Çarşamba / 25 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,6374
  • EURO
    14,362
  • ALTIN
    727.802
  • BIST100
    1888.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atılay Canel: Bizim için iyi bir test maçı oldu
Spor

Atılay Canel: Bizim için iyi bir test maçı oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı Bodrumspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, tur atladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 17:25 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:25
ABONE OL

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "Oyuna istekli başladık. Golü bulunca daha da iyi oynadık. Bizim için iyi bir test maçı oldu. Oynamayan arkadaşları gördük. Devre arasını iyi bir şekilde değerlendirip ligde üst basamaklara tırmanmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kupaya 5. turda veda eden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ise genç oyunculara forma şansı verdiklerini belirterek, "Kupada 3. maçımız. Genç oyunculara forma şansı verdik. Bu maçta da öyle oldu. Kötü oynadık. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Elendik. Yolumuza ligde devam edeceğiz." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.