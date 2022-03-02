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Spor

Atılay Canel: Bu şekilde yenildiğimiz için üzgünüz, yediğimiz gol bana göre ofsayttı

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda eden Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 20:02 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 20:05
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilerek elenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün Teknik Sorumlusu Atılay Canel, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedeflerine ulaşamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Buraya bir hedefimiz doğrultusunda geldik, ama bu şekilde yenildiğimiz için üzgünüz. Yediğimiz gol bana göre ofsayttı. Son dakikalarda Salibur'a yapılan hareket çizginin içerisinde bariz şekilde penaltıydı." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'u tebrik eden Canel, "Golü atanın kazanabileceği bir maçtı. Onlar gol attı, rakibimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

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