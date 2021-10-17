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Spor

Atılay Canel: Buraya gelirken puan almayı hedeflemiştik

Süper Lig'in 9. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2021 Pazar 19:35 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 19:35
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Süper Lig'de deplasmanda Altay'ı 1-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, "Buraya gelirken puan almayı hedeflemiştik, puan aldığımız için de mutluyuz." dedi.

Canel, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı. Müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde buldukları ikinci pozisyonu golle sonuçlandırdıklarını kaydeden Canel, "İlk yarı iyi top oynadık. İkinci yarı Altay'ın üstünlüğüyle geçmesine rağmen oyun felsefemizden kopmadık. Buraya gelirken puan almayı hedeflemiştik, puan aldığımız için de mutluyuz." diye konuştu.

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