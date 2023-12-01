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Spor

Atılay Canel: Galibiyet için geldik

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'te maçın ardından teknik sorumlu Atılay Canel açıklamalarda bulundu. Canel, galibiyet için geldiklerini ve üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

IHA1 Aralık 2023 Cuma 23:08 - Güncelleme:
Atılay Canel: Galibiyet için geldik
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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maç maç gidip üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ettiği İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "1 haftadaki çalışmamızın semeresini aldık. Biz buraya galibiyet için geldik. Hedefimiz var. Maç maç gidip üst sıralar tırmanmak istiyoruz. Bugün de bunu başardığımız için oyuncu kardeşlerimizi kutluyorum. İlk yarıda bulduğumuz golle 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda da erken bulduğumuz gollerle 3-0 kazanmasını bildik. Daha fazla gol de atabilirdik. Burada VAR'ın VAR olduğunu ilk defa gördük. Bundan sonra aynı şekilde hazırlanıp, her zaman olduğu gibi üst sıralara tırmanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Geçen oynadıkları maç için Fenerbahçe'nin 'Tekrar oynayabiliriz' açıklamasının hatırlatılması üzerine Canel, "Böyle bir şey olabilir mi? Fenerbahçe maçını unuttuk. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Geçmişte kaldı" diye konuştu.

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