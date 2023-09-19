Atılay Canel: İlahi adalet golü önledi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında 0-0 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, 3 puan almak istediklerini, 1 puan için ise üzgün olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getirdi.

Maçın 2. dakikasında Serdar Dursun'la yüzde 100'lük gol kaçırdıklarını vurgulayan Canel, "Sonrasında iki takım da birbirlerini kontrol ederek oyunu bitirmeye çalıştı. Son 10-15 dakika heyecanlı oldu. Kimin atarsa kazanabileceği bir maçtı. Berabere kaldığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Maçtaki penaltı pozisyonuyla ilgili de konuşan Canel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakem VAR'a gitti ama bununla ilgili akşama yorumcular kararını verir. Bizim buradan söyleyecek bir şeyimiz yok. Olmayan penaltıydı. İlahi adalet golü önledi."