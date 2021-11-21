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Spor

Atılay Canel: ''İlk yarı dört, beş olabilirdi''

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Kasımpaşa karşısında özellikle ilk yarıda sergiledikleri iyi bir oyunla üç puanı aldıklarını söyledi.

DHA21 Kasım 2021 Pazar 16:49 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 16:49
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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmaya istekli başladıklarını ifade eden Atılay Canel, "1'inci dakikada golü bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti Karagümrük camiasına hediye ediyoruz. İlk yarı 4, 5 olabilirdi. İkinci yarı oyundan düşer gibi olmamıza rağmen kontrolü elimizde tuttuk" diye konuştu.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşmada takımın önemli 3 isminin cezalı duruma düşmesi hatırlatılan Canel, "Evet 3 cezalımız var. Ancak Karagümrük formasını giyen her futbolcu onlar gibi mücadele edecektir. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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