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Spor

Atılay Canel: Oyuncularımı kutluyorum

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Kasım 2021 Pazar 19:20 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 19:20
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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sergiledikleri performanstan dolayı oyuncularını kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, maça istekli başladıklarını belirterek, "İlk yarıda topun hakimiyeti tamamen bizdeydi. Pesic ile önemli bir pozisyonu değerlendiremedik. İki de sakat verdik. İkinci yarının ilk bölümünde de oyuna hakimdik. Attığımız golden sonra biraz düşüş başladı. Gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Her hafta üstüne koyan bir ekibiz. Milli maç arası bize iyi gelecek." diye konuştu.

Atılay Canel, ligde daha çok maçın olduğunu dile getirerek, "Bu uzun maratonda hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Sahamızda oynamasıydık bunun iki katı seyirci gelirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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