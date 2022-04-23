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Spor

Atılay Canel'den kırmızı kart tepkisi: Böyle olursa sahada oyuncu kalmaz

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde evinde Giresunspor'u 2-1 yenen Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, Jimmy Durmaz'ın kırmızı kartının ağır olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, "Kırmızı kart pozisyonunda oyuncuların söyledikleri kelimeleri yabancılar sürekli birbirine söylüyor. Böyle olursa sahada oyuncu kalmaz. Gereksiz şekilde oyundan atıldığını düşünüyorum." diye konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Canel, "Oyuna iyi başlayamadık. İlk yarı boyunca kötü oyandık. İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayarak oyunu hareketlendirmek istedik. Penaltıdan golü yedik. Kendi sahamızda akan oyundan değil duran toplardan golü yiyoruz." ifadelerini kullandı.

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