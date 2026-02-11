Atilla Karaoğlan: Hayalim Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmek

FIFA Kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, en büyük hedefinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmek olduğunu söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen FIFA Kokart Töreni'nde dördüncü kez kokart takılan hakem Atilla Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem saha hakemi hem de video yardımcı hakem (VAR) olarak kokart almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

İlk kez kokart alan genç hakemlere başarı dileyen Karaoğlan, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu vurguladı.



Genç hakem jenerasyonunun güçlü bir şekilde geldiğini belirten Karaoğlan, "Çok değerli hakem arkadaşlarımız yetişiyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu bu konuda büyük emek harcıyor. Çok kaliteli hakem arkadaşlarımız bizi takip edecek. Devamında genç kardeşlerimiz bu ligi alıp götürecek ve deneyimleri arttıkca yurt dışında da görev alacaklar. Buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"SEYİR ZEVKİ YÜKSEK MAÇLARA KATKI SUNMAK İSTİYORUZ"

Hakem klasman sistemindeki değişiklikle genç hakemlerin Süper Lig'e daha hızlı yükselme imkanı bulduğunu ifade eden Karaoğlan, geçmişte bu seviyeye gelmenin çok daha zor olduğunu dile getirdi.



Uygulanan talimatnamelerle genç hakemlerin önünün açıldığının altını çizen Karaoğlan, "Başarıyı gösteren, bu başarıyı sahada ispat eden arkadaşlarımızın Süper Lig'e yükselmesinin yolu açıldı. Gençlerin Süper Lig'e daha çabuk gelmesi ve maç yönetmesi, diğer arkadaşlarımıza da örnek olacak. Başarılı arkadaşlarımızın bir an önce Süper Lig'e yükselmesi olumlu bir adımdı ve bu adımı atanlara teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

Topun oyunda kalma süresiyle ilgili olarak hakemlerin çaba içinde olduğunu belirten Karaoğlan, şöyle konuştu:

"Bu konuda Merkez Hakem Kurulu ile birlikte çalışıyoruz. Topun oyunda kalma süresi sadece hakeme bağlı değil, futbolculara ve diğer paydaşlara da iş düşüyor. Biz elimizden gelen katkıyı vererek oyunun hızlanması, sakatlanan oyuncunun bir an önce tedavi edilerek oyun alanı kenarına çıkarılması, seyir zevkinin artırılması için çaba sarf ediyoruz. Bu konuda biz de daha dikkatli olmalıyız, topun oyunda daha fazla kalması için çaba göstermeliyiz. UEFA maçlarında ne yapıyorsak Türkiye'de de aynısını yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İnşallah seyir zevkinin daha yüksek olduğu müsabakalara katkı sunarız."

"DÜNYA KUPASI'NDA MİLLİ TAKIMIMIZIN YER ALMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

UEFA organizasyonlarıyla Süper Lig'de oynayan oyuncular arasında ayrım olmadığını belirten Karaoğlan, oyuncuların saha içindeki beklentilerinin her zaman farklı olabileceğini dile getirdi.

Her futbolcunun kendileri için eşit ve değerli olduğunun altını çizen Karaoğlan, "Biz gördüğümüz pozisyonu yorumlamakla mükellefiz. Bunu yapıyoruz. Bazen müsabakalarda oyuncular daha ufak temaslara faul bekleyebiliyor. Bunun oyuncu profiliyle alakalı değil, maçın atmosferiyle alakalı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası'na da değinen Karaoğlan, "Dünya Kupası'nda milli takımımızın yer almasını ümit ediyoruz, inşallah katılıp başarılı olacak. Orada Türk hakemin olmasını istiyoruz. Çok iyi genç arkadaşlarımız geliyor. Önümüzdeki Dünya Kupaları'nda mutlaka bir Türk hakemin yer alacağına yürekten inanıyorum. Genç arkadaşlarımızı bu konuda federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulumuz her zaman teşvik ediyor. İnşallah Türk hakemliğini Dünya Kupası'nda, UEFA'daki üst düzey turnuvalarda temsil etmeye devam ederiz." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Son olarak hedefini aktaran Karaoğlan, şunları söyledi:

"Şu anda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarında görev yapıyorum. Benim de hayalim Halil Umut Meler arkadaşım gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmek. İnşallah bu hedefimi de önümüzdeki yıllarda yakalarım."