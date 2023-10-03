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Spor

Atilla Karaoğlan, Konferans Ligi'nde düdük çalacak

FIFA kokartlı hakemlerimizden Atilla Karaoğlan, Konferans Ligi'nde oynanacak Balkani-Dinamo Zagreb maçını yönetecek.

IHA3 Ekim 2023 Salı 12:03 - Güncelleme:
Atilla Karaoğlan, Konferans Ligi'nde düdük çalacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu ikinci haftasında oynanacak Ballkani-Dinamo Zagreb maçında FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu ikinci maçında Kosova temsilcisi Ballkani, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. 5 Ekim Perşembe günü Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çagdas Altay olacak.

Maçta VAR'da Hakan Ceylan, AVAR'da da Koray Gençerler görev alacak.

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