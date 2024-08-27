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Spor

Atilla Karaoğlan, Konferans Ligi'nde düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Konferans Ligi'nde oynanacak olan UE Santa Coloma-Vikingur Reykjavik maçını yönetecek.

IHA27 Ağustos 2024 Salı 09:43 - Güncelleme:
Atilla Karaoğlan, Konferans Ligi'nde düdük çalacak
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Andora'nın UE Santa Coloma ile İzlanda'nın Vikingur Reykjavik takımları arasında 29 Ağustos 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off ikinci müsabakasını yönetecek.

Andora'nın Andorra la Vella şehrinde Estadi Nacional Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Mustafa İlker Çoşkun AVAR olarak görev yapacak.

  • Atilla Karaoğlan
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