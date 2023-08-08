İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0196
  • EURO
    29,6085
  • ALTIN
    1672.46
  • BIST100
    7412.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Atilla Karaoğlan'a milli görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Lech Poznan - Spartak Trnava maçını yönetecek.

8 Ağustos 2023 Salı 18:16 - Güncelleme:
Atilla Karaoğlan'a milli görev
ABONE OL

Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lech Poznan-Spartak Trnava maçını yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Polonya'nın Lech Poznan ile Slovakya'nın Spartak Trnava takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak ilk maçta hakem Atilla Karaoğlan görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Poznan şehrinde bulunan Poznan Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun üstleneceği belirtildi.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Bahattin Şimşek'in üstleneceği aktarıldı.

  • UEFA maçı
  • Hakem
  • Atilla Karaoğlan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.