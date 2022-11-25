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Spor

Atilla Szalai Ada yolcusu! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai performansı ile dünyanın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Dünya Kupası arası ile transfer çalışmalarına başlayan Leicester City'de liste başı isimlerden biride Attila Szalai. İşte detaylar...

Fotomaç25 Kasım 2022 Cuma 10:20 - Güncelleme:
Atilla Szalai Ada yolcusu! Sezon sonunda...
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Liglere verilen Dünya Kupası arasında takımlar, kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin birçok yıldız ismi, Avrupa kulüplerinin radarına girerken son gözde Attila Szalai oldu.

Bu sezon sarı-lacivertlilerin en istikrarlı oyuncuları arasında olan Szalai, İngiliz ekibi Leicester City'nin gündeminde.

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Leicester City, Attila Szalai'yi transfer listesine aldı.

İngiliz medyasında yer alan haberde, 24 yaşındaki stoper için sezon sonunda hamle yapılmasının planlandığı bildirildi.

Szalai, Ocak 2021'de geldiği Fenerbahçe'de 90 maça çıkıp, 5 gol + 3 asiste imza attı.

Macar stoper bu sezon 25 maçın tamamında süre aldı ve 1 gol + 1 asistlik katkı sağladı.

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