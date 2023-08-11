Atış Motorsport, şampiyonluk yolunda

Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından ICRYPEX ve Buharkent Belediyesi destekleri ile düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. yarışı, 29-30 Temmuz tarihlerinde 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirildi.

29 Temmuz Cumartesi Buharkent meydanındaki seremonik start ile başlayan ve 30 Temmuz Pazar günü 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulan yarış sonunda, Atış Motorsport takımından Sevcan Sağıroğlu Kategori 1'de Ford Fiesta R1 ile birinciliği elde etti.

Peugeot 106 GTI ile İbrahim Cabacı ikinci ve Opel Corsa GSI ile İlker Aktaş da üçüncü olarak podyuma çıkan isimler oldular. Kategori 2'de Ford Fiesta R2 ile Atış Motorsport takımından Engin Apaydın günün en hızlı ismi olurken, Reno Clio Rally5 ile Tuncer Sancaklı ikinciliği ve Ford Feista R1T ile Aykut Kefi de üçüncülüğü elde ettiler. Kategori 3'te Atış Motorsport adına Peugeot 208 Rally4 ile Burak Başlık birinciliğe uzanırken, Fiat Egea ile yarışan Reha Aybey ikinciliği ve Ford Fiesta R2T ile Murat Çetin üçüncülüğü kazandılar.

Kadınlar klasmanında Kategori 1'de Atış Motorsport pilotu Sevcan Sağıroğlu, Kategori 3'de Eda Soylu ve Kategori 4'te Kübra Denizci Keskin birincilikleri paylaştılar.

ŞAMPİYONLUK İDDİAMIZDA ISRARCIYIZ

Atış Motorsport Takım Direktörü Burak Başlık, 29 Temmuz'da yapılan Türkiye Tırmanma Şampiyonasının 4. Ayak yarışı olan Aydın Buharkent 'i başarıyla geride bıraktıklarını söyledi.

Atış Motorsport'un, Türkiye Tırmanma Takımlar Şampiyonluğu hedefi için yola çıktığının altını çizen Başlık, "7 yarışlık sezonun koşulan 4 yarışını da kazandık. Kalan 3 yarışta da elde ettiğimiz puan avantajını koruyarak ve yeni zaferler ekleyerek sezon şampiyonluğuna ulaşmak için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Aydın Buharkent'te yüksek sıcaklık dereceleri altında yarıştıklarını hatırlatan Başlık, "Koşulları daha zor hale getiren sıcak havaya rağmen bu yarışı da kazanmayı başardık. Kategori 1-2 ve 3'te podyumun en üst basamağında finişi görerek hem takımımıza birinciliği getirdik, hem de şampiyonada mücadele veren pilotlarımız bireysel şampiyonlukları için de hedefe bir adım daha yaklaştılar" şeklinde konuştu. AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 30 Eylül'de yapılacak beşinci ayak yarışı ile devam edecek.