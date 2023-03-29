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Spor

Atlanta Hawks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 120-118 mağlup etti

NBA takımlarından Atlanta Hawks, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 120-118 mağlup etti.

IHA29 Mart 2023 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Atlanta Hawks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 120-118 mağlup etti
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Doğu Konferansı'nda play-in hattında bulunan Atlanta Hawks, play-off'ları garantileyen Cleveland Cavaliers'ı evinde 120-118'lik skorla yendi. Bu sezonki 38. galibiyetini alan Atlanta Hawks'da Dejounte Murray 29 sayı ve 5 asist, Onyeka Okongwu da 21 sayı ve 9 ribaund ile galibiyetin mimarı oldu. Toplamda 29. yenilgisini yaşayan Cavaliers'da ise Donovan Mitchell'in 44 sayı, 5 ribaund ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Mitchell, sergilediği performansla bu sezon 10. kez 40 sayıya ulaştı ve Cavaliers tarihinde bir sezonda 10 kez 40 sayıya ulaşan tek oyuncu olan LeBron James'i yakaladı. Konuk ekipte Darius Garland 27 sayı ve 5 asist, milli basketbolcu Cedi Osman da 3 sayı ve 2 asistle karşılaşmayı tamamladı.

Gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Washington Wizards: 130 - Boston Celtics: 111

Atlanta Hawks: 120 - Cleveland Cavaliers: 118

Toronto Raptors: 106 - Miami Heat: 92

Memphis Grizzlies: 113 - Orlando Magic: 108

Oklahoma City Thunder: 134 - Charlotte Hornets: 137

Golden State Warriors: 120 - New Orleans Pelicans: 109

  • atalanta hawks
  • celeveland cavaliers

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