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Spor

Atlanta Hawks: Trae Young'da dahil herkes takas olabilir

NBA takımlarından Atlanta Hawks, yıldız oyuncusu Trae Young'ın da dahil olduğu tüm takas tekliflerine açık olduğunu söyledi.

11 Nisan 2023 Salı 13:37 - Güncelleme:
Atlanta Hawks: Trae Young'da dahil herkes takas olabilir
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Atlanta Hawks'ta, yıldız oyuncu Trae Young da dahil olmak üzere herhangi birinin takas edilmesi için 'yeşil ışık' yakıldığı bildirildi.

The Ringer'dan Kevin O'Connor, Hawks'ın takım sahiplerinin yönetime "All-Star oyun kurucu Trae Young'in dahil olduğu takas fırsatlarını değerlendirmek de dahil olmak üzere, kadroyla istediklerini yapmak için yeşil ışık yaktıklarını" söyledi.

Takımın genel menajeri Travis Schlenk'in Aralık ayında ayrılmasıyla, karar vericiler artık Landry Fields, Kyle Korver ve koç Quin Snyder olmuştu. Snyder, Hawks'ın başantrenörü olmak için yaptığı kontrat

müzakerelerinde, çalışanlarla ilgili alınacak kararlarda yetki sahibi olmayı talep etmişti.

Young, 2021 yazında imzaladığı beş yıllığı 215 milyon dolarlık sözleşme uzatmasının ilk yılında bulunuyor.

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