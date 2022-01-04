Atlanta Hawks'a Trae Young'ın 56 sayısı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 136-131 mağlup ederek sezonun 14. galibiyetine uzandı.
Blazers'ta Anfernee Simons 43 sayı ve 7 asistle kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Norman Powell 26 sayı ve 6 ribaunt, Nassir Little 22 sayı ve 9 ribaunt, Jusuf Nurkic 21 sayı ve 12 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Sezonun 20. mağlubiyetini alan Hawks'ın yıldız oyuncusu Trae Young 56 sayı, 14 asist, 4 ribauntla kariyerinin sayı rekorunu kırmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Clint Capela 22 sayı ve 11 ribaunt, Kevin Huerter 18 sayıyla oynadı.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 124-121
Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 133-113
Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 104-118
Chicago Bulls-Orlando Magic: 102-98
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 106-115
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 104-115
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 103-89
Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 136-131
Golden State Warriors-Miami Heat: 115-108
Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 104-122