Atlanta Hawks'a Trae Young'ın 56 sayısı yetmedi

4 Ocak 2022 Salı 11:12 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 11:12

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 136-131 mağlup ederek sezonun 14. galibiyetine uzandı.

Blazers'ta Anfernee Simons 43 sayı ve 7 asistle kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Norman Powell 26 sayı ve 6 ribaunt, Nassir Little 22 sayı ve 9 ribaunt, Jusuf Nurkic 21 sayı ve 12 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 20. mağlubiyetini alan Hawks'ın yıldız oyuncusu Trae Young 56 sayı, 14 asist, 4 ribauntla kariyerinin sayı rekorunu kırmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Clint Capela 22 sayı ve 11 ribaunt, Kevin Huerter 18 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

NBA'e 10 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 124-121

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 133-113

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 104-118

Chicago Bulls-Orlando Magic: 102-98

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 106-115

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 104-115

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 103-89

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 136-131

Golden State Warriors-Miami Heat: 115-108

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 104-122