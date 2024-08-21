Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia da İspanyol basınından geldi.

Siyah-Beyazlılar'ın, Atletico Madrid'in gelecek sezon kadroda düşünmediği 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Angel Correa'yı yeniden gündemine aldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Arjantinli oyuncu ile Beşiktaş'ın yanı sıra River Plate ve Al-Ittihad takımları da ilgileniyor. Başarılı oyuncunun İspanyol kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.

Correa'nın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

İSTATİSTİKLERİ

Arjantinli yıldız, Atletico Madrid'de 422 maça çıktı. Deneyimli oyuncu bu süre içinde 80 gol, 60 asistlik performans sergiledi.