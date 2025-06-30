İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2025 Pazartesi / 4 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8129
  • EURO
    46,9045
  • ALTIN
    4214.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atletico Madrid 3 isimle yolları ayırma kararı aldı
Spor

Atletico Madrid 3 isimle yolları ayırma kararı aldı

Atletico Madrid, takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Reinildo, Azpilicueta ve Witsel ile vedalaşıldı.

Haber Merkezi30 Haziran 2025 Pazartesi 20:29 - Güncelleme:
Atletico Madrid 3 isimle yolları ayırma kararı aldı
ABONE OL

Atletico Madrid, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında üç önemli oyuncusuyla yollarını ayırıyor. Savunma oyuncuları Reinildo Mandava, Cesar Azpilicueta ve Axel Witsel, başkent temsilcisine veda etmeye hazırlanıyor.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, üç oyuncunun da sözleşmelerinin sona erdiği ve yeni bir anlaşma yapılmayacağı bildirildi. 2022'de kadroya katılan Reinildo ve Witsel, Atletico formasıyla istikrarlı performanslar sergilerken, geçtiğimiz sezon Chelsea'den transfer edilen Azpilicueta ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma beklenen katkıyı sağlayamamıştı.

Teknik direktör Diego Simeone'nin yeni sezon planlamasında önemli bir yeniden yapılanma sürecine girdiği ve bu ayrılıkların da bu sürecin bir parçası olduğu belirtiliyor. Atletico Madrid'in, bu boşlukları doldurmak için yaz transfer döneminde savunma ve orta saha bölgelerine takviye yapması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.