Atletico Madrid 3 isimle yolları ayırma kararı aldı

Atletico Madrid, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında üç önemli oyuncusuyla yollarını ayırıyor. Savunma oyuncuları Reinildo Mandava, Cesar Azpilicueta ve Axel Witsel, başkent temsilcisine veda etmeye hazırlanıyor.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, üç oyuncunun da sözleşmelerinin sona erdiği ve yeni bir anlaşma yapılmayacağı bildirildi. 2022'de kadroya katılan Reinildo ve Witsel, Atletico formasıyla istikrarlı performanslar sergilerken, geçtiğimiz sezon Chelsea'den transfer edilen Azpilicueta ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma beklenen katkıyı sağlayamamıştı.

Teknik direktör Diego Simeone'nin yeni sezon planlamasında önemli bir yeniden yapılanma sürecine girdiği ve bu ayrılıkların da bu sürecin bir parçası olduğu belirtiliyor. Atletico Madrid'in, bu boşlukları doldurmak için yaz transfer döneminde savunma ve orta saha bölgelerine takviye yapması bekleniyor.