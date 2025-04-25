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Spor

Atletico Madrid, 3 puanı 3 golle aldı

Atletico Madrid, La Liga'nın 33. haftasında karşılaştığı Rayo Vallecano'yu 3-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren goller Sörloth, Gallagher ve Alvarez'den geldi.

Haber Merkezi25 Nisan 2025 Cuma 01:39 - Güncelleme:
Atletico Madrid, 3 puanı 3 golle aldı
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İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, Rayo Vallecano'yu konuk etti.

Estadio Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Alexander Sörloth, 45. dakikada Conor Gallagher ve 77. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 66 puana yükselirken Rayo Vallecano ise 41 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid, deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Rayo Vallecano ise Getafe'yi konuk edecek.

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