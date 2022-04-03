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Spor

Atletico Madrid, Alaves'i farklı yendi

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 30. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Alaves'i 4-1 yenerek puanını 57'ye çıkardı.

3 Nisan 2022 Pazar 00:33 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 00:33
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La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid, sahasında Alaves ile karşılaştı.

Estadio Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11 ve 82. dakikalarda Joao Felix ve 75 (Penaltıdan) ve 90. dakikalarda Luis Suarez kaydetti. Alaves'in tek golü 63. dakikada Escalante'den geldi.

Bu galibiyetle Madrid ekibi puanını 57'ye çıkardı. Alaves ise 22 puanda kaldı.

Ligin 31. haftasında Atletico Madrid, Mallorca deplasmanına gidecek. Alaves ise Osasuna'ya konuk olacak.

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