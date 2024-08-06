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Spor

Atletico Madrid, Alvarez için gözünü kararttı

Manchester City'nin genç oyuncularından Julian Alvarez için Atletico Madrid'den dev teklif.

6 Ağustos 2024 Salı 00:59 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Alvarez için gözünü kararttı
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Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'in yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol devi, Alvarez için resmi teklifini iletti.

YAPILAN TEKLİF BELLİ OLDU!

Atletico Madrid'in Manchester City'e Julian Alvarez için yaptığı teklifin 75 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Kulüplerin Arjantinli futbolcu için anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Manchester City'de 103 maça çıkan Julian, 36 gol ve 18 asist yaptı. İngiliz ekibi, başarılı futbolcuyu 2019 yılında River Plate'ten 21.4 milyon euroya transfer etmişti.

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