Atletico Madrid, Axel Witsel'in peşinde

Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Axel Witsel'in yeni takımı merak konusu oldu.

AS'da yer alan habere göre, Atletico Madrid'in 33 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

ATLETICO BİR ADIM ÖNDE

Haberde Marsilya'nın da ilgilendiği yıldız oyuncunun transferinde İspanyol ekibinin bir adım önde olduğu ve transferi kısa süre içinde açıklayacağı kaydedildi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Öte yandan son dakikada bir pürüz çıkmazsa oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

Daha önce Axel Witsel ile Galatasaray'ın da ilgilendiği bildirilmişti.

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund ile 41 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.