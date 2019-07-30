30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5966
  • 6,2371
  • 254.717
  • 103347
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Atletico Madrid, Dorukhan Toköz'e talip oldu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'e, İtalyan kulüplerinin ardından bir dünya devi de talip oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla önce kısa sürede ilk 11’in değişilmez isimleri arasına giren ardından A Milli Takım’a kadar yükselen Dorukhan Toköz, transfer döneminin gözdelerinden biri olmaya devam ediyor... İtalya Serie A’dan birçok kulübün radarında bulunan 23 yaşındaki ön liberoya son olarak dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’in talip olduğu ortaya çıktı. Menacerler aracılığıyla Siyah- Beyazlılar’la ilk teması kuran Atletico’nun, genç oyuncuyu transfer edip uyum sürecini kolay atlatması için 1 sezonluğuna La Liga’dan başka bir takıma kiralama planı olduğu kaydedildi.
 
Dorukhan kararını verdi...
 
Atletico Madrid’in yakın zaman içerisinde Beşiktaş’ın kapısını resmen çalması beklenirken Siyah-Beyazlılar’ın da Dorukhan’la ilgili olarak isteği net... Udinese’den sözlü olarak gelen 6 milyon Euro’luk teklifi geri çeviren Başkan Fikret Orman’ın, başarılı oyuncu için 10 milyon Euro’luk değer belirlediği ve İspanyol kulübüne de aynı kararını ileteceği belirtildi. Kariyerine ilk etapta Beşiktaş’ta devam etmeyi planlayan Dorukhan’ın, kulüplerin anlaşması halinde Atletico Madrid gibi dünyaca ünlü bir kulübe transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
 
Fanatik

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Etkisiz hale getirildiler

Dünyanın en büyüğü... Temeli atıldı

Dünyanın en büyüğü... Temeli atıldı

Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak

Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak

Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk

Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk

Vali Yerlikaya'dan Suriyeliler üzerinden yapılan algı operasyonuna cevap

Vali Yerlikaya'dan Suriyeliler üzerinden yapılan algı operasyonuna cevap

Sert Doğu Akdeniz cevabı: Kıbrıslı Rumlara baksın

Sert Doğu Akdeniz cevabı: Kıbrıslı Rumlara baksın

İşsize 2030 TL

İşsize 2030 TL

Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var

Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var
 

POPÜLER HABERLER

Şırnak´ta 6 PKK´lı terörist böyle öldürüldü

Şırnak´ta 6 PKK´lı terörist böyle öldürüldü

Değeri 4 milyon dolar! Vietnam'da ele geçirildi

Değeri 4 milyon dolar! Vietnam'da ele geçirildi

Türkiye'de ilk ve tek... Görenleri büyülüyor

Türkiye'de ilk ve tek... Görenleri büyülüyor

Yaşlılara devletten 8 destek birden

Yaşlılara devletten 8 destek birden

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA