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Spor

Atletico Madrid evinde 3 puanı 3 golle aldı

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

21 Ocak 2023 Cumartesi 22:51 - Güncelleme:
Atletico Madrid evinde 3 puanı 3 golle aldı
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La Liga'da Atletico Madrid, sahasında Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, sahasındaki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Diego Simeone'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alvaro Morata, 23. dakikada Antoine Griezmann ve 28. dakikada Mario Hermoso attı.

Atletico Madrid'in Barcelona'dan transfer ettiği Memphis Depay, 75. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde 2 maç sonra kazanan Atletico Madrid, 31 puana yükseldi. Real Valladolid, 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Osasuna deplasmanına gidecek. Real Valladolid, sahasında Valencia'yı ağırlayacak.

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