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Spor

Atletico Madrid evinde Angel Correa ile kazandı

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 9. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Girona'yı 2-1 mağlup ederek puanını 16'ya çıkardı.

8 Ekim 2022 Cumartesi 20:05 - Güncelleme:
Atletico Madrid evinde Angel Correa ile kazandı
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La Liga'nın 9. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Miguel Sanchez'in yönetimindeki Girona kozlarını paylaştı.

Civitas Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 2-1 kazanırken goller; 5. ve 48. dakikalarda Angel Correa'dan geldi. Konuk ekip Girona'nın tek golü ise 66. dakikada Ricardo Riquelme'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 16'ya yükseltirken, Girona 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşırken, Girona evinde Cadiz'i konuk edecek.

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