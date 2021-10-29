Atletico Madrid, galibiyeti 90+1'de kaçırdı

29 Ekim 2021 Cuma 00:49 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 00:49

İspanya La Liga'nın 11. hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda Levante'ye konuk oldu.

Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Griezmann, attığı golle bu sezon La Liga'daki ilk golünü kaydederken Levante'nin cevabı 37'de Bardhi'nin penaltısı ile geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda rakibinin üzerine giden ve galibiyet golü arayan Atletico Madrid, 76'da Matheus Cunha ile öne geçti. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise tıpkı ilk golde olduğu gibi bir kez daha Bardhi'nin penaltı golü skoru yeniden eşitledi ve mücadele 2-2'lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Atletico Madrid 19 puana yükselirken Levante ise puanını 6'ya çıkardı.