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Spor

Atletico Madrid, galibiyeti 90+1'de kaçırdı

İspanya La Liga'nın 11. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Levante ile 2-2 berabere kalarak puanını 19'a yükseltti.

29 Ekim 2021 Cuma 00:49 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 00:49
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İspanya La Liga'nın 11. hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda Levante'ye konuk oldu.

Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Griezmann, attığı golle bu sezon La Liga'daki ilk golünü kaydederken Levante'nin cevabı 37'de Bardhi'nin penaltısı ile geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda rakibinin üzerine giden ve galibiyet golü arayan Atletico Madrid, 76'da Matheus Cunha ile öne geçti. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise tıpkı ilk golde olduğu gibi bir kez daha Bardhi'nin penaltı golü skoru yeniden eşitledi ve mücadele 2-2'lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Atletico Madrid 19 puana yükselirken Levante ise puanını 6'ya çıkardı.

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