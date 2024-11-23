İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2024 Cumartesi / 22 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5467
  • EURO
    36,0147
  • ALTIN
    3005.46
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Atletico Madrid golcüleriyle kazandı

İspanya Ligi'nde 14. hafta maçında Atletico Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Deportivo Alaves'in öne geçtiği maçı Atletico Madrid 2-1 kazandı.

23 Kasım 2024 Cumartesi 21:15 - Güncelleme:
Atletico Madrid golcüleriyle kazandı
ABONE OL

İspanya Ligi'nde 14. hafta maçında Atletico Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Deportivo Alaves'in öne geçtiği maçı Atletico Madrid 2-1 kazandı.

Deportivo Alaves'in golünü 7. dakikada penaltıdan Jon Guridi kaydetti.

Atletico Madrid'in golleri 76. dakikada Antoine Griezmann (penaltı) ve 86. dakikada Alexander Sörloth'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 29'a yükseltti. Deportivo Alaves 13 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Atletico Madrid, Valladolid deplasmanına konuk olacak. Deportivo Alaves, Leganes'i ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.