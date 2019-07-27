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Atletico Madrid, ilk yarısını 5-0 önde kapadığı maçta Real Madrid'i 7-3 mağlup etti

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid, Real Madrid'i 7-3 yendi.

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Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, ABD'nin East Rutherford kentindeki MetLife Stadı'nda oynanan maçta İspanya'nın Real Madrid ve Atletico Madrid takımları karşı karşıya geldi.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Diego Costa'nın biri penaltıdan 3, yeni transferi Joao Felix ve Angel Correa'nın da birer golüyle ilk yarıyı 5-0 gibi farklı bir skorla önde kapadı.

İkinci yarıda da fileleri havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, Diego Costa ve Vitolo'nun golleriyle sahadan 7-3 galip ayrıldı.

Real Madrid'in gollerini Nacho Fernandez, penaltıdan Karim Benzema ve Javi Hernandez kaydetti.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Atletico Madridli Diego Costa ile Real Madridli Dani Carvajal, kırmızı kart gördü.

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