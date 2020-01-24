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Spor

Atletico Madrid, Kral Kupası'nda 3. lig takımlarından Cultural Leonesa'ya elendi

İspanya futbol Kral Kupası 3. turunda deplasmanda 3. lig takımlarından Cultural Leonesa'ya 2-1 yenilen Atletico Madrid elendi.

24.01.2020  10:47 - Güncelleme: 24.01.2020  10:47

Kral Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan 3. tur müsabakalarında sürpriz sonuçlar çıktı.

Kupanın en büyük sürprizini Atletico Madrid'i eleyen Cultural Leonoesa yaptı. Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında Benito ile (Dk. 108) golü bulan Leonesa, son 16'ya kaldı.

İspanya Süper Kupasını finalde penaltılarda Real Madrid'e kaybeden Atletico Madrid, ligde de deplasmanda Eibar'a karşı 2-0 yenilmişti.

Kral Kupası'nda diğer sürprizleri, Eibar'ı 3-1 yenerek eleyen 3. lig takımı Badajoz, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda bulunduran Celta Vigo'yu 2-1'lik skorla turnuva dışında bırakan 2. lig takımı Mirandes ve Real Betis'i penaltılarda eleyen 2. lig takımı Rayo Vallecano yaptı.

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