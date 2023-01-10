Atletico Madrid, Memphis Depay'ı istiyor

Atletico Madrid, Chelsea'ye göndermeye hazırlandığı Joao Felix'in yerine Barcelona'dan Memphis Depay'ı istedi.

Cadena Ser'den Manu Carreno'nun haberine göre; Atletico Madrid, Joao Felix'in yerine Memphis Depay için Barcelona'ya teklifini sundu.

Atletico, Memphis Depay için kiralama teklifi yaptı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı'nın yüksek maaşından kurtulmanın yanında makul bir rakam da talep eden Barcelona'ya karşı Atletico'nun pazarlık yaptığı kaydedildi.

BARÇA'DA BU SEZON 3 MAÇ 1 GOL

Barcelona'da Xavi'nin planları arasında yer almayan Depay, bu sezon sadece 3 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.