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Atletico Madrid, Morata'yı tanıttı!

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid ara transferde Chelsea'den 18 aylığına kiraladığı Alvaro Morata'yı basına tanıttı.

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Wanda Metropolitano Stadı'nda yapılan tanıtımda Morata, "Burada  olmaktan çok memnunum ve gururluyum. Burada olmamı sağlayan kulübe teşekkür etmek  istiyorum." dedi.
 
Çocuk yaşlarda Atletico Madrid yıldız takımında forma giyen ancak ilk  kez profesyonel futbolcu olarak kırmızı-beyazlılarda oynayacak olan Morata,  "Kendimi bu kulüpte yeni hissetmiyorum." yorumunu yaptı.
 
İspanyol futbolcu, Atletico Madrid'de 22 numaralı formayı giyecek.
 
La Liga'da lider Barcelona'nın 5 puan arkasından 2. sırada yer alan  Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği İtalya temsilcisi  Juventus ile maçlarını 20 Şubat ve 12 Mart tarihlerinde oynayacak.

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