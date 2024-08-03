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Spor

Atletico Madrid, Robin Le Normand ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İspanya ekibi Atletico Madrid, Real Madrid'de forma giyen 27 yaşındaki savunmacı Robin Le Normand'ı renklerine bağladı.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Robin Le Normand ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Atletico Madrid, Real Sociedad'ın savunma oyuncusu Robin Le Normand'ı renklerine bağladı.

Atletico Madrid Kulübü, 27 yaşındaki Fransız asıllı İspanyol milli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu.

İspanya basınında, transferin 34,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Fransa'nın Brest takımında başlayan Le Normand, 2016'da Real Sociedad'a transfer oldu. Bir kez İspanya Kral Kupası zaferi yaşadığı Real Sociedad'da 221 maça çıkan İspanyol stoper, 6 gol kaydetti.

Le Normand, 17 kez forma giydiği İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupa kaldırarak mutlu sona ulaştı.

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