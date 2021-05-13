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Spor

Atletico Madrid şampiyonluğa koşuyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında sahasında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup eden Atletico Madrid, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

AA13 Mayıs 2021 Perşembe 09:28 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:28
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Atletico Madrid'in ilk yarıda gelen gollerini Yannick Carrasco (Dk. 16) ve Angel Correa (Dk. 28) atarken, Real Sociedad'ın tek golü 83. dakikada Igor Zubeldia'dan geldi.

Lider durumda bulunan ve puanını 80'e çıkaran Atletico Madrid, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

Barcelona, deplasmanda Levante ile 3-3 berabere kalarak, 76 puanla şampiyonluk yarışında geride kalmıştı.

Ligde 75 puanla 3. sırada olan Real Madrid, bu akşam deplasmanda Granada ile karşılaşacak.

La Liga'da 10 şampiyonluğu olan Atletico Madrid son olarak 2014'te lig şampiyonluğunu kazanmıştı.

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