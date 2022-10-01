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Spor

Atletico Madrid, Sevilla deplasmanında 2 golle kazandı

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 7. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Sevilla'yı 2-0 mağlup etti.

1 Ekim 2022 Cumartesi 21:55 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Sevilla deplasmanında 2 golle kazandı
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La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, Sevilla deplasmanına konuk oldu. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Diego Simeone'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 29. dakiakda Marcos Llorente ve 57. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Sevilla'da Alex Telles 28. dakikada oyuna dahil oldu. Fernando ve Marcao ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 13 puana yükseldi. Sevilla 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, sahasında Girona'yı ağırlayacak. Sevilla, Mallorca deplasmanına gidecek.

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