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Spor

Atletico Madrid, Theo Hernandez transferinden çekiliyor

Atletico Madrid, kadrosuna katmak istediği Theo Hernandez için Milan'ın belirlediği bonservis bedeli nedeniyle transferden çekilmeyi düşünüyor.

Haber Merkezi13 Haziran 2025 Cuma 01:41 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Theo Hernandez transferinden çekiliyor
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Atletico Madrid, Milan ile maddi şartlarda anlaşamaması sonrası Theo Hernandez transferinden çekilmeyi düşünüyor.

İtalyan basınının haberine göre Milan'lı oyuncu için Atletico Madrid 20 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuştu.

Milan ise bu teklifi yetersiz buldu ve Fransız oyuncu için 25 milyon euro istedi.

Bu miktarı fazla bulan Atletico Madrid cephesi transferden çekilmeyi değerlendiriyor.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Theo Hernandez bu sezon İtalyan ekibi ile çıktığı 49 maçta 5 gol atıp 6 kere de asist yaptı.

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