İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2023 Pazartesi / 20 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2731
  • EURO
    21,0229
  • ALTIN
    1237.3
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atletico Madrid üst üste 5. galibiyetini aldı
Spor

Atletico Madrid üst üste 5. galibiyetini aldı

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 00:49 - Güncelleme:
Atletico Madrid üst üste 5. galibiyetini aldı
ABONE OL

La Liga'nın 28. haftasında Atletico Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına konuk oldu. Estadio de Vallecas'taki maçı Atletico Madrid, 2-1 kazandı.

Atletico Madrid, 22. dakikada Nahuel Molina ve 24. dakikada Mario Hermoso'nun attığı gollerle devreyi 2-0 önde tamamladı.

Rayo Vallecano'da Florian Lejeune 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Rayo Vallecano'da 85. dakikada Francisco Garcia fileleri havalandırdı ve maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

57 puana yükselen Atletico Madrid, 2. sıradaki Real Madrid ile puan farkını 2'ye düşürdü. Rayo Vallecano 37 puanda kaldı.

Atletico Madrid, ligde gelecek hafta sahasında Almeria'yı ağırlayacak. Vallecano, Real Sociedad deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.