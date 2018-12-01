Atletico Madrid ve Manchester City Ozan Kabak'a bayıldı

Galatasaray'da bu sezon büyük çıkış yakalayan ve birçok maçta ayakta kalan tek isim olan Ozan Kabak'ın Lokomotiv maçındaki performansını yakından takip eden Inter, derbiyi de izleyecek.

Avrupa devlerinin markajında olan 18 yaşındaki stoper, yine mercek altına alınacak. Avrupa basını, Atletico Madrid ve Manchester City gibi takımların da Ozan'ı listesine aldıklarını yazmıştı...

(Sabah)