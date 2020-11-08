Atletico Madrid yıldızlarıyla coştu

08 Kasım 2020 Pazar 01:01 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 01:01

Mücadelenin 8. dakikasında Joao Felix'in golüyle Atletico Madrid erkenden öne geçerken 22. dakikada ilk golün de asistini yapan Llorente farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 Atletico Madrid üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan Cadiz, bu kez ise gol ustası Luis Suarez'i durduramadı. İlk golün sahibi Joao Felix'in indirdiği topu ağlara gönderen Luis Suarez farkı üçe çıkarmayı başardı.

Sezon başında Barcelona'dan transfer edilen Luis Suarez, bu haftaya kadar çektiği 8 şutta 5 gol kaydederek gol krallığında da zirveye yerleşti.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 17 puana yükselerek zirveyi takibini sürdürdü. Ligin yeni ekibi olan ve sürpriz bir çıkış yapan Cadiz ise 14 puanda kaldı.