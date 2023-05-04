İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2023 Perşembe / 14 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4797
  • EURO
    21,7138
  • ALTIN
    1286.32
  • BIST100
    4485.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atletico Madrid zirve takibini sürdürüyor
Spor

Atletico Madrid zirve takibini sürdürüyor

La Liga'nın 33. haftasında sahasında Cadiz'i ağırlayan Atletico Madrid rakibini 5-1'lik fark ile mağlup etti.

4 Mayıs 2023 Perşembe 01:20 - Güncelleme:
Atletico Madrid zirve takibini sürdürüyor
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, sahasında Cadiz'i ağırladı.

Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 5-1'lik skorla kazanarak ligde 2. sıraya yükseldi.

Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2 ve 27. dakikalarda Griezmann, 49'da Morata, 57'de penaltıdan Carrasco ile 73'te Molina kaydetti. Cadiz'in 72. dakikada Lozano ile bulduğu tek gol ise teselliden öteye gidemedi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, ligde 69 puana yükselerek Real Madrid'i geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Düşmeme mücadelesi veren Cadiz ise 35 puanda kaldı.

İspanya ekibi Atletico Madrid bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.