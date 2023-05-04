Atletico Madrid zirve takibini sürdürüyor

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, sahasında Cadiz'i ağırladı.

Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 5-1'lik skorla kazanarak ligde 2. sıraya yükseldi.

Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2 ve 27. dakikalarda Griezmann, 49'da Morata, 57'de penaltıdan Carrasco ile 73'te Molina kaydetti. Cadiz'in 72. dakikada Lozano ile bulduğu tek gol ise teselliden öteye gidemedi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, ligde 69 puana yükselerek Real Madrid'i geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Düşmeme mücadelesi veren Cadiz ise 35 puanda kaldı.

İspanya ekibi Atletico Madrid bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.