Atletico Madrid'de 5 koronavirüs vakası

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 14:31 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:31

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli teknik direktör Simeone ile yıldız oyuncular Antoine Griezmann, Joao Felix, Koke ve Hector Herrera'ya yapılan rutin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncuların ve teknik adamın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya alındığı da ifade edildi. Atletico Madrid'in 2 Ocak Pazar günü ligde konuk edeceği Rayo Vallecano karşısına yedek ve genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Vaka sayılarında son dönemde büyük artış yaşanan La Liga'da son olarak Barcelona'da Kovid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 10'a yükselmişti.