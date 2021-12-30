İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2022 Cumartesi / 28 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atletico Madrid'de 5 koronavirüs vakası
Spor

Atletico Madrid'de 5 koronavirüs vakası

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de 4 futbolcu ve teknik direktör Diego Simeone, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 14:31 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:31
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli teknik direktör Simeone ile yıldız oyuncular Antoine Griezmann, Joao Felix, Koke ve Hector Herrera'ya yapılan rutin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncuların ve teknik adamın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya alındığı da ifade edildi. Atletico Madrid'in 2 Ocak Pazar günü ligde konuk edeceği Rayo Vallecano karşısına yedek ve genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Vaka sayılarında son dönemde büyük artış yaşanan La Liga'da son olarak Barcelona'da Kovid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 10'a yükselmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.