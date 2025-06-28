Atletico Madrid'de forvet planı netleşiyor: Gyökeres zora girdi, gözler Mikautadze'de

Atletico Madrid, gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek için ilk hedefi Viktor Gyökeres olarak belirledi ancak Sporting'in yıldızı için istenen yüksek bonservis ve yoğun ilgi süreci zora soktu. Bu nedenle kulüp, tanıdık bir alternatife yöneldi: Georges Mikautadze.

Geçtiğimiz sezon Olympique Lyon formasıyla her 84 dakikada bir gol atan Gürcü yıldız, Fransız ekibinin Ligue 2'ye düşmesi sonrası ayrılığa açık hale geldi. Atletico, daha önce de radarına aldığı 24 yaşındaki golcüyle ilgilenmeye başladı.

Kulüp yönetimi, tek bir oyuncuya bağlı kalmadan alternatifleri değerlendirirken, Gürcü forvet güçlü adaylar arasında öne çıkıyor.