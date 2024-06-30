Atletico Madrid'de üç isimle yollar ayrıldı

İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid, sözleşmeleri sona eren Mario Hermoso, Memphis Depay ve Gabriel Paulista'ya teşekkür mesajı yayımladı.

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, sözleşmesi sona eren İspanyol savunmacı Mario Hermoso, Hollandalı santrafor Memphis Depay ve Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'ya veda etti. Kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu futbolcuların forma giydikleri süre içerisinde gösterdikleri özveri ve çabayı tebrik ederek, kariyerinin devamında başarılar diledi.

Gelecek sezonda Beşiktaş forması giyecek olan Gabriel Paulista, Madrid ekibinde 5 maçta forma şansı buldu. Depay ise Atletico ile 40 maçta görev alırken, 13 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 5 sezon kırmızı-beyazlı formayı terleten Hermoso, 174 maçta, 10 kez gol sevinci yaşarken, 6 da gol pası verdi.