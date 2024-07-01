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Spor

Atletico Madrid'den 30 milyon euroluk anlaşma!

Atletico Madrid, Robin Le Normand transferi için Real Sociedad ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 15:45 - Güncelleme:
Atletico Madrid'den 30 milyon euroluk anlaşma!
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İspanyol devi Atletico Madrid, transferde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atletico, Robin Le Normand transferi için Real Sociedad ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.

Haberde İspanyol ekibinin Sociedad'a bu transfer için 30 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

27 yaşındaki stoper ile de uzun süreli bir anlaşma sağlandığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.

İspanya ile EURO 2024'te boy gösteren Le Normand, Sociedad formasıyla 221 maça çıktı ve 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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